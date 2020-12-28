Japonya’ya verilen gemi siparişleri Kasım ayında artış gösterdi

Pazartesi, 28 Aralık 2020 17:33:20 (GMT+3) | İstanbul

Japonya Gemi İhracatçıları Birliği (JSEA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Japonya bu yılın Kasım ayında bir önceki aya göre %7 artışla toplam ağırlığı 787.550 gros tona ulaşan ve 6 adedi yük gemisi, 3 adedi tanker ve 6 adedi genel kargo gemisi olan 15 gemi siparişi aldı. Ekim ayında yeni gemi siparişleri 14 adet olarak kaydedilmişti.

Bu yılın ilk 11 ayında, Japonya toplam ağırlığı 6,45 milyon gros tona ulaşan 128 adet gemi siparişi aldı. Böylece, Japonya’nın aldığı sipariş tonajı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %21,6 düşüş gösterdi.

Bununla birlikte, Ekim ayında 714.428 gros ton ağırlığında 21 gemi ihraç etmiş olan Japonya, Kasım ayında toplam 716.668 gros ton ağırlığında 17 gemi ihraç etti.

Bu yılın Ocak-Kasım döneminde ise Japonya tonaj olarak yıllık bazda %17,6 düşüşle 10,86 milyon gros ton ağırlığa sahip 243 gemi ihraç etti.