Japonya’ya verilen gemi siparişleri Aralık ayında artış göstermeye devam ediyor

Pazartesi, 18 Ocak 2021 10:55:22 (GMT+3) | İstanbul

Japonya Gemi İhracatçıları Birliği (JSEA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Japonya geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya göre %11,7 artışla toplam ağırlığı 879.930 gros tona ulaşan ve 11 adedi yük gemisi, 6 adedi genel kargo gemisi ve biri diğer kategorisinde olan 18 gemi siparişi aldı. Kasım ayında yeni gemi siparişleri 15 adet olarak kaydedilmişti.

Geçtiğimiz yıl, Japonya toplam ağırlığı 7,33 milyon gros tona ulaşan 146 adet gemi siparişi aldı. Böylece, Japonya’nın aldığı sipariş tonajı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %19,8 düşüş gösterdi.

Bununla birlikte, Kasım ayında 716.668 gros ton ağırlığında 17 gemi ihraç etmiş olan Japonya, Aralık ayında toplam 365.252 gros ton ağırlığında 9 gemi ihraç etti.

Geçtiğimiz yılın tamamında ise Japonya tonaj olarak yıllık bazda %17,8 düşüşle 11,23 milyon gros ton ağırlığa sahip 252 gemi ihraç etti.