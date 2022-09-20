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Japonya’nın soğuk sac ve şerit sevkiyatı Temmuz ayında aylık %14,3 arttı

Salı, 20 Eylül 2022 10:40:03 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre, ülkenin soğuk sac ve şerit sevkiyatı bu yılın Temmuz ayında aylık %14,3 artışla ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayına kıyasla %11,8 düşüşle 424.575 mt oldu. Söz konusu ayda, Japonya’nın gerçekleştirdiği soğuk sac ve şerit sevkiyatının %52,5’i iç piyasaya, kalan %47,5’i ise ihracat piyasalarına sevk edildi.

Bununla birlikte Temmuz ayında ülkenin soğuk sac ve şerit stokları aylık %8,2 düşerek ve yıllık %0,7 artarak 783.668 mt olurken, stokların %72,8’i çelik imalatçıları, %27,2’si ise çelik tüccarları tarafından tutuldu.

Aynı ayda soğuk sac ve şerit üretimi aylık %4,8 ve yıllık %24,5 düşüşle 354.772 mt oldu.


Etiketler: Soğuk Sac Yassı Ürünler Japonya Uzak Doğu Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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