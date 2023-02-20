Japonya’nın soğuk sac ve şerit sevkiyatı Aralık ayında aylık %8,9 arttı

Pazartesi, 20 Şubat 2023 11:13:09 (GMT+3) | İstanbul

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre, ülkenin soğuk sac ve şerit sevkiyatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %8,9 artışla ve 2021 yılının Aralık ayına kıyasla %13,3 düşüşle 407.743 mt oldu. Söz konusu ayda Japonya’nın gerçekleştirdiği soğuk sac ve şerit sevkiyatının %51,6’sı iç piyasaya, kalan %48,4’ü ise ihracat piyasalarına sevk edildi.

Bununla birlikte Aralık ayında ülkenin soğuk sac ve şerit stokları aylık %5,6 ve yıllık %14,8 düşerek 708.976 mt olurken, stokların %73,1’i çelik imalatçıları, %26,9’u ise çelik tüccarları tarafından tutuldu.

Aynı ayda soğuk sac ve şerit üretimi aylık %2,6 artışla ve yıllık %16,5 düşüşle 366.047 mt oldu.