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Japonya’nın soğuk sac ve şerit sevkiyatı Nisan ayında aylık %14,7 düştü

Pazartesi, 20 Haziran 2022 11:18:57 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre, ülkenin soğuk sac ve şerit sevkiyatı bu yılın Nisan ayında aylık %14,7 düşüşle ve geçtiğimiz yılın Nisan ayına kıyasla %3,5 artışla 413.518 mt oldu. Söz konusu ayda Japonya’nın gerçekleştirdiği soğuk sac ve şerit sevkiyatının %55,4’ü iç piyasaya, kalan %44,6’sı ise ihracat piyasalarına sevk edildi.

Bununla birlikte Nisan ayında ülkenin soğuk sac ve şerit stokları aylık %5,3 düşerek ve yıllık %6,2 artarak 810.521 mt olurken, stokların %72,3’ü çelik imalatçıları, %27,7’si ise çelik tüccarları tarafından tutuldu.

Aynı ayda soğuk sac ve şerit üretimi aylık %21,3 ve yıllık %20,2 düşüşle 368.435 mt oldu.


Etiketler: Soğuk Sac Yassı Ürünler Japonya Uzak Doğu Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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