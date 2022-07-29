Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Haziran döneminde %0,1 arttı

Cuma, 29 Temmuz 2022 11:20:42 (GMT+3) | İstanbul

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı bu yılın Haziran ayında, Mayıs ayına kıyasla %2,4 ve bir önceki yılın Haziran ayına kıyasla %0,1 artış göstererek 3,09 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Haziran döneminde ise, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %0,1 artışla 16,95 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Japonya’nın başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, bu yılın ilk altı ayında Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %36 artışla 2,89 milyon mt, Çin’e ihracatı yıllık %18 düşüşle 2,14 milyon mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %15,3 düşüşle 1,08 milyon mt, Tayland’a ihracatı yıllık %13 düşüşle 2,59 milyon mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %14,7 artışla 661.773 mt olarak kaydedildi.