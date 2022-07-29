Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Haziran döneminde %0,1 arttı

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı bu yılın Haziran ayında, Mayıs ayına kıyasla %2,4 ve bir önceki yılın Haziran ayına kıyasla %0,1 artış göstererek 3,09 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
Bu yılın Ocak-Haziran döneminde ise, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %0,1 artışla 16,95 milyon mt seviyesinde yer aldı.
Japonya’nın başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, bu yılın ilk altı ayında Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %36 artışla 2,89 milyon mt, Çin’e ihracatı yıllık %18 düşüşle 2,14 milyon mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %15,3 düşüşle 1,08 milyon mt, Tayland’a ihracatı yıllık %13 düşüşle 2,59 milyon mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %14,7 artışla 661.773 mt olarak kaydedildi.
|
İhracat
|
|
Haziran (mt)
|
Aylık değişim (%)
|
Ocak-Haziran (mt)
|
Yıllık değişim (%)
|
Yarı mamul
|
383.995
|
+37
|
1.701.254
|
-9,9
|
Çubuk
|
46.286
|
-12,4
|
300.173
|
+18,7
|
47.250
|
+13,6
|
240.899
|
-14,8
|
Kalın levha
|
264.740
|
+10
|
1.425.835
|
+14,7
|
988.600
|
-9,1
|
5.755.824
|
+10
|
134.566
|
-23,1
|
926.975
|
-11
|
Galvanizli sac
|
200.496
|
+16,3
|
1.052.268
|
-18,2