Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Nisan döneminde %2,1 düştü

Salı, 31 Mayıs 2022 12:08:43 (GMT+3) | İstanbul

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı bu yılın Nisan ayında, Mart ayına kıyasla %13,2 ve bir önceki yılın Nisan ayına kıyasla %0,3 düşüş göstererek 2,73 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Nisan döneminde ise, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %2,1 düşüşle 10,84 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Japonya’nın başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, bu yılın ilk üç ayında Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %35,7 artışla 1,87 milyon mt, Çin’e ihracatı yıllık %13,9 düşüşle 1,47 milyon mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %17,1 düşüşle 637.672 mt, Tayland’a ihracatı yıllık %19,6 düşüşle 1,60 milyon mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %14,9 artışla 389.772 mt olarak kaydedildi.