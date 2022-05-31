Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Nisan döneminde %2,1 düştü

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı bu yılın Nisan ayında, Mart ayına kıyasla %13,2 ve bir önceki yılın Nisan ayına kıyasla %0,3 düşüş göstererek 2,73 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
Bu yılın Ocak-Nisan döneminde ise, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %2,1 düşüşle 10,84 milyon mt seviyesinde yer aldı.
Japonya’nın başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, bu yılın ilk üç ayında Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %35,7 artışla 1,87 milyon mt, Çin’e ihracatı yıllık %13,9 düşüşle 1,47 milyon mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %17,1 düşüşle 637.672 mt, Tayland’a ihracatı yıllık %19,6 düşüşle 1,60 milyon mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %14,9 artışla 389.772 mt olarak kaydedildi.
|
İhracat
|
|
Nisan (mt)
|
Aylık değişim (%)
|
Ocak-Nisan (mt)
|
Yıllık değişim (%)
|
Yarı mamul
|
253.906
|
-1,5
|
1.037.061
|
-10,1
|
Çubuk
|
53.081
|
-23,9
|
201.047
|
+45
|
Filmaşin
|
37.865
|
-11,5
|
152.064
|
-16,7
|
Levha
|
206.448
|
-23
|
920.429
|
+15,7
|
Sıcak sac
|
978.586
|
-9,6
|
3.679.150
|
+6,7
|
Soğuk sac
|
137.236
|
-26
|
617.507
|
-10,4
|
Galvanizli sac
|
169.797
|
-11,2
|
679.419
|
-22