﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Nisan döneminde %2,1 düştü

Salı, 31 Mayıs 2022 12:08:43 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı bu yılın Nisan ayında, Mart ayına kıyasla %13,2 ve bir önceki yılın Nisan ayına kıyasla %0,3 düşüş göstererek 2,73 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Nisan döneminde ise, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %2,1 düşüşle 10,84 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Japonya’nın başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, bu yılın ilk üç ayında Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %35,7 artışla 1,87 milyon mt, Çin’e ihracatı yıllık %13,9 düşüşle 1,47 milyon mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %17,1 düşüşle 637.672 mt, Tayland’a ihracatı yıllık %19,6 düşüşle 1,60 milyon mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %14,9 artışla 389.772 mt olarak kaydedildi.

İhracat

 

Nisan (mt)

Aylık değişim (%)

Ocak-Nisan (mt)

Yıllık değişim (%)

Yarı mamul

253.906

-1,5

1.037.061

-10,1

Çubuk

53.081

-23,9

201.047

+45

Filmaşin

37.865

-11,5

152.064

-16,7

Levha

206.448

-23

920.429

+15,7

Sıcak sac

978.586

-9,6

3.679.150

+6,7

Soğuk sac

137.236

-26

617.507

-10,4

Galvanizli sac

169.797

-11,2

679.419

-22

Etiketler: Galvanizli levha Soğuk Haddelenmiş Filmaşin sıcak haddelenmiş Uzun Ürünler yassı ürünler Japonya Uzak Doğu çelik üretimi ith/ihr istatistikleri 

Benzer haberler

01 Eki

Japonya’nın çelik ihracatı ağustosta temmuza göre hafifçe düştü
03 Eyl

Japonya’nın çelik ihracatı temmuzda artış kaydetti
01 Haz

Japonya’nın çelik ihracatı şubatta ocak ayına göre %9,5 arttı
02 May

Japonya’nın çelik ihracatı mart ayında artış gösterdi
02 Nis

Japonya’nın çelik ihracatı şubatta ocak ayına göre %9,5 arttı
01 Şub

Japonya’nın çelik ihracatı 2011 yılında %5 düştü
05 Oca

Japonya’nın çelik ihracatı kasımda ekim ayına göre %10 düştü
01 Ara

Japonya’nın çelik ihracatı ekimde eylül ayına göre %3 arttı
02 Kas

Japonya’nın çelik ihracatı eylül ayında düştü
03 Eki

Japonya ağustos ayında çelik ihracatını temmuza göre %5 artırdı