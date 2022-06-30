Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Mayıs döneminde %0,1 arttı

Perşembe, 30 Haziran 2022 11:36:17 (GMT+3) | İstanbul

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı bu yılın Mayıs ayında, Nisan ayına kıyasla %10,6 ve bir önceki yılın Mayıs ayına kıyasla %8,6 artış göstererek 3,02 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde ise, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %0,1 artışla 13,86 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Japonya’nın başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, bu yılın ilk beş ayında Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %36,6 artışla 2,33 milyon mt, Çin’e ihracatı yıllık %15,1 düşüşle 1,82 milyon mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %17,5 düşüşle 796.189 mt, Tayland’a ihracatı yıllık %15 düşüşle 2,09 milyon mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %2,9 artışla 489.618 mt olarak kaydedildi.