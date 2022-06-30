Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Mayıs döneminde %0,1 arttı

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı bu yılın Mayıs ayında, Nisan ayına kıyasla %10,6 ve bir önceki yılın Mayıs ayına kıyasla %8,6 artış göstererek 3,02 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde ise, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %0,1 artışla 13,86 milyon mt seviyesinde yer aldı.
Japonya’nın başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, bu yılın ilk beş ayında Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %36,6 artışla 2,33 milyon mt, Çin’e ihracatı yıllık %15,1 düşüşle 1,82 milyon mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %17,5 düşüşle 796.189 mt, Tayland’a ihracatı yıllık %15 düşüşle 2,09 milyon mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %2,9 artışla 489.618 mt olarak kaydedildi.
|
İhracat
|
|
Mayıs (mt)
|
Aylık değişim (%)
|
Ocak-Mayıs (mt)
|
Yıllık değişim (%)
|
Yarı mamul
|
280.198
|
+10,4
|
1.317.259
|
-10,3
|
Çubuk
|
52.840
|
-0,5
|
253.887
|
+34,8
|
Filmaşin
|
41.585
|
+9,8
|
193.649
|
-15,5
|
Levha
|
240.666
|
+16,6
|
1.161.095
|
+16,9
|
Sıcak sac
|
1.088.074
|
+11,2
|
4.767.223
|
+10
|
Soğuk sac
|
174.902
|
+27,4
|
792.409
|
-7,6
|
Galvanizli sac
|
172.353
|
+1,5
|
851.771
|
-21,2