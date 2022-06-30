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Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Mayıs döneminde %0,1 arttı

Perşembe, 30 Haziran 2022 11:36:17 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya Maliye Bakanlığı (JISF) tarafından yayımlanan gümrük istatistiklerine göre, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı bu yılın Mayıs ayında, Nisan ayına kıyasla %10,6 ve bir önceki yılın Mayıs ayına kıyasla %8,6 artış göstererek 3,02 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde ise, ülkenin demir ve çelik mamul ihracatı yıllık %0,1 artışla 13,86 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Japonya’nın başlıca demir ve çelik ihracat pazarlarına bakıldığında, bu yılın ilk beş ayında Japonya’nın Güney Kore’ye ihracatı yıllık %36,6 artışla 2,33 milyon mt, Çin’e ihracatı yıllık %15,1 düşüşle 1,82 milyon mt, Tayvan’a ihracatı yıllık %17,5 düşüşle 796.189 mt, Tayland’a ihracatı yıllık %15 düşüşle 2,09 milyon mt ve ABD’ye ihracatı yıllık %2,9 artışla 489.618 mt olarak kaydedildi.

 

İhracat

 

Mayıs (mt)

Aylık değişim (%)

Ocak-Mayıs (mt)

Yıllık değişim (%)

Yarı mamul

280.198

+10,4

1.317.259

-10,3

Çubuk

52.840

-0,5

253.887

+34,8

Filmaşin

41.585

+9,8

193.649

-15,5

Levha

240.666

+16,6

1.161.095

+16,9

Sıcak sac

1.088.074

+11,2

4.767.223

+10

Soğuk sac

174.902

+27,4

792.409

-7,6

Galvanizli sac

172.353

+1,5

851.771

-21,2

Etiketler: Levha Filmaşin Galvanizli Sıcak Sac Soğuk Sac Uzun Ürünler Yassı Ürünler Japonya Uzak Doğu Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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