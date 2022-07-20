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Japonya’nın soğuk sac ve şerit sevkiyatı Mayıs ayında aylık %4,5 arttı

Çarşamba, 20 Temmuz 2022 11:38:04 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre, ülkenin soğuk sac ve şerit sevkiyatı bu yılın Mayıs ayında aylık %4,5 artışla ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayına kıyasla %3,3 düşüşle 412.287 mt oldu. Söz konusu ayda Japonya’nın gerçekleştirdiği soğuk sac ve şerit sevkiyatının %42,3’ü iç piyasaya, kalan %57,7’si ise ihracat piyasalarına sevk edildi.

Bununla birlikte Mayıs ayında ülkenin soğuk sac ve şerit stokları aylık %4,7 ve yıllık %6,2 artarak 852.222 mt olurken, stokların %72,7’si çelik imalatçıları, %27,3’ü ise çelik tüccarları tarafından tutuldu.

Aynı ayda soğuk sac ve şerit üretimi aylık %27,5 artışla ve yıllık %3,3 düşüşle 450.376 mt oldu.


Etiketler: Soğuk Sac Yassı Ürünler Japonya Uzak Doğu Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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