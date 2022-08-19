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Japonya’nın soğuk sac ve şerit sevkiyatı Haziran ayında aylık %8,8 düştü

Cuma, 19 Ağustos 2022 10:44:23 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre, ülkenin soğuk sac ve şerit sevkiyatı bu yılın Haziran ayında aylık %8,8 ve geçtiğimiz yılın Haziran ayına kıyasla %22,3 düşüşle 377.812 mt oldu. Söz konusu ayda, Japonya’nın gerçekleştirdiği soğuk sac ve şerit sevkiyatının %56,6’sı iç piyasaya, kalan %43,4’ü ise ihracat piyasalarına sevk edildi.

Bununla birlikte Haziran ayında ülkenin soğuk sac ve şerit stokları aylık %0,2 düşerek ve yıllık %7,7 artarak 850.641 mt olurken, stokların %73,3’ü çelik imalatçıları, %26,7’si ise çelik tüccarları tarafından tutuldu.

Aynı ayda soğuk sac ve şerit üretimi aylık %16,8 ve yıllık %20,5 düşüşle 376.262 mt oldu.


Etiketler: Soğuk Sac Yassı Ürünler Japonya Uzak Doğu Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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