Japonya’nın soğuk sac ve şerit sevkiyatı Ağustos ayında aylık %8,9 azaldı

Perşembe, 20 Ekim 2022 11:22:51 (GMT+3) | İstanbul

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre, ülkenin soğuk sac ve şerit sevkiyatı bu yılın Ağustos ayında aylık %8,9 ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayına kıyasla %9,3 düşüşle 387.706 mt oldu. Söz konusu ayda, Japonya’nın gerçekleştirdiği soğuk sac ve şerit sevkiyatının %50,8’i iç piyasaya, kalan %49,2’si ise ihracat piyasalarına sevk edildi.

Bununla birlikte Ağustos ayında ülkenin soğuk sac ve şerit stokları aylık %1 artarak ve yıllık %7,2 düşerek 790.004 mt olurken, stokların %73,3’ü çelik imalatçıları, %26,7’si ise çelik tüccarları tarafından tutuldu.

Aynı ayda soğuk sac ve şerit üretimi aylık %11,8 artışla ve yıllık %20,8 düşüşle 395.898 mt oldu.