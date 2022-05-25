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Japonya’nın soğuk sac ve şerit sevkiyatı Mart ayında aylık %25,1 arttı

Çarşamba, 25 Mayıs 2022 10:34:07 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre, ülkenin soğuk sac ve şerit sevkiyatı bu yılın Mart ayında aylık %25,1 artışla ve geçtiğimiz yılın Mart ayına kıyasla %6 düşüşle 487.190 mt oldu. Söz konusu ayda Japonya’nın gerçekleştirdiği soğuk sac ve şerit sevkiyatının %49’u iç piyasaya, kalan %51’i ise ihracat piyasalarına sevk edildi.

Bununla birlikte söz konusu ayda ülkenin soğuk sac ve şerit stokları aylık %2,2 düşerek ve yıllık %21,6 artarak 852.490 mt olurken, stokların %73,8’i çelik imalatçıları, %26,2’si ise çelik tüccarları tarafından tutuldu.

Aynı ayda soğuk sac ve şerit üretimi aylık %14,9 artışla ve yıllık %6,7 düşüşle 467.763 mt oldu.


Etiketler: soğuk haddelenmiş yassı ürünler Japonya Uzak Doğu çelik üretimi ith/ihr istatistikleri 

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