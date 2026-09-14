Japonya'nın sıcak sac ve levha sevkiyatları Temmuz ayında aylık %17,0 arttı

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre Japonya'nın sıcak sac ve levha sevkiyatı bu yılın Temmuz ayında bir önceki aya kıyasla %17,0 ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 670.023 mt'a kıyasla %9,6 artışla 734.548 mt seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu sevkiyatın %70,6'sı iç piyasaya, kalan %29,4'ü ise ihracat piyasalarına yapıldı. Temmuz ayında ülkenin sıcak sac ve levha üretimi ise aylık %3,7 ve yıllık %0,5 artışla 668.853 mt oldu.

Bununla birlikte söz konusu ayda ülkenin sıcak şerit sevkiyatı aylık %6,1 artış ve yıllık %8,0 düşüşle 1,24 milyon mt seviyesinde yer alırken, sevkiyatın %27,9'u iç piyasaya, %72,1'i ise ihracat piyasalarına yapıldı. Aynı ayda ülkenin sıcak şerit üretimi aylık %9,9 artış ve yıllık %9,2 düşüşle 1,25 milyon mt seviyesinde kaydedildi.