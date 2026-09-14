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Japonya'nın sıcak sac ve levha sevkiyatları Temmuz ayında aylık %17,0 arttı

Pazartesi, 14 Eylül 2026 12:23:06 (GMT+3)   |   İstanbul

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre Japonya'nın sıcak sac ve levha sevkiyatı bu yılın Temmuz ayında bir önceki aya kıyasla %17,0 ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 670.023 mt'a kıyasla %9,6 artışla 734.548 mt seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu sevkiyatın %70,6'sı iç piyasaya, kalan %29,4'ü ise ihracat piyasalarına yapıldı. Temmuz ayında ülkenin sıcak sac ve levha üretimi ise aylık %3,7 ve yıllık %0,5 artışla 668.853 mt oldu.

Bununla birlikte söz konusu ayda ülkenin sıcak şerit sevkiyatı aylık %6,1 artış ve yıllık %8,0 düşüşle 1,24 milyon mt seviyesinde yer alırken, sevkiyatın %27,9'u iç piyasaya, %72,1'i ise ihracat piyasalarına yapıldı. Aynı ayda ülkenin sıcak şerit üretimi aylık %9,9 artış ve yıllık %9,2 düşüşle 1,25 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Etiketler: Sıcak Sac Levha Yassı Ürünler Japonya Uzak Doğu Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

Pazaryeri Teklifleri

Sıcak Haddelenmiş Levha

Kalınlık 10 mm
Genişlik 1.500 mm
Boy 3.000 mm
 
Tedarikçi HAKAN SAC METAL
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Sıcak Haddelenmiş Levha

Kalınlık 15 mm
Genişlik 1.500 mm
Boy 3.000 mm
 
Tedarikçi HAKAN SAC METAL
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Sıcak Haddelenmiş Levha

Kalınlık 2,5 mm
Genişlik 1.000 mm
Boy 2.000 mm
 
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