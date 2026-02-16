Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatları 2025’in Aralık ayında %1 arttı

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %1 artış ve 2024’ün aynı ayında kaydedilen 646.487 mt’a kıyasla %4,1 düşüşle 646.487 mt seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu sevkiyatın %69,9’u iç piyasaya, kalan %30,1’i ise ihracat piyasalarına yapıldı. Aralık ayında ülkenin sıcak sac ve levha üretimi ise aylık %1,7 ve yıllık %0,4 düşüşle 660.674 mt oldu.

Bununla birlikte söz konusu ayda ülkenin sıcak şerit sevkiyatı ise aylık %6,5 artış ve yıllık %6,9 düşüşle 1,33 milyon mt seviyesinde yer alırken, sevkiyatın %19,6’sı iç piyasaya, %80,4’ü ise ihracat piyasalarına sevk edildi. Aynı ayda ülkenin sıcak şerit üretimi aylık %3,5 artış ve yıllık %10,2 düşüşle 1,26 milyon mt seviyesinde kaydedildi.