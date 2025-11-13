 |  Giriş 
Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatları 2025’in Eylül ayında %8,3 yükseldi

Perşembe, 13 Kasım 2025 14:43:49 (GMT+3)   |   İstanbul

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatı bu yılın Eylül ayında bir önceki aya kıyasla %8,3 artış ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 706.688 mt’a kıyasla %7,6 düşüşle 653.103 mt seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu sevkiyatın %72,1’i iç piyasaya, kalan %27,9’u ise ihracat piyasalarına yapıldı. Eylül ayında ülkenin sıcak sac ve levha üretimi ise aylık nispeten yatay seyrederek ve yıllık %3,9 düşüşle 633.268 mt oldu.

Bununla birlikte söz konusu ayda ülkenin sıcak şerit sevkiyatı ise aylık %8,3 ve yıllık %4,9 düşüşle 1,19 milyon mt seviyesinde yer alırken, sevkiyatın %23,8’i iç piyasaya, %76,2’si ise ihracat piyasalarına sevk edildi. Aynı ayda ülkenin sıcak şerit üretimi aylık %9,5 düşüş ve yıllık %1,2 artışla 1,15 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


