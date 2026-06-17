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Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatları 2026'nın Nisan ayında aylık %7 geriledi

Çarşamba, 17 Haziran 2026 13:51:10 (GMT+3)   |   İstanbul

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatı bu yılın Nisan ayında bir önceki aya kıyasla %7 düşüş ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 630.035 mt’a kıyasla %6,6 artışla 671.874 mt seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu sevkiyatın %73,4’ü iç piyasaya, kalan %26,6’sı ise ihracat piyasalarına yapıldı. Nisan ayında ülkenin sıcak sac ve levha üretimi ise aylık %8,6 düşüş ve yıllık %6 artışla 660.956 mt oldu.

Bununla birlikte söz konusu ayda ülkenin sıcak şerit sevkiyatı ise aylık %15,8 ve yıllık %7,7 düşüşle 1,10 milyon mt seviyesinde yer alırken, sevkiyatın %26,1’i iç piyasaya, %73,9’u ise ihracat piyasalarına sevk edildi. Aynı ayda ülkenin sıcak şerit üretimi aylık %15 ve yıllık %10,5 düşüşle 1,12 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Sıcak Sac Levha Yassı Ürünler Japonya Uzak Doğu Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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