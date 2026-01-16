 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Japonya’nın...

Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatları 2025’in Kasım ayında %1,1 azaldı

Cuma, 16 Ocak 2026 15:34:29 (GMT+3)   |   İstanbul

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %1,1 düşüş ve 2024’ün aynı ayında kaydedilen 598.863 mt’a kıyasla %6,4 artışla 641.634 mt seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu sevkiyatın %73,3’ü iç piyasaya, kalan %26,7’si ise ihracat piyasalarına yapıldı. Kasım ayında ülkenin sıcak sac ve levha üretimi ise aylık %2,8 ve yıllık %18 artışla 672.937 mt oldu.

Bununla birlikte söz konusu ayda ülkenin sıcak şerit sevkiyatı ise aylık %0,4 artış ve yıllık %9,5 düşüşle 1,24 milyon mt seviyesinde yer alırken, sevkiyatın %23’ü iç piyasaya, %77’si ise ihracat piyasalarına sevk edildi. Aynı ayda ülkenin sıcak şerit üretimi aylık %3,7 ve yıllık %9,4 düşüşle 1,21 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Sıcak Sac Levha Yassı Ürünler Japonya Uzak Doğu Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatları 2025’in Ekim ayında %2,2 düşüş kaydetti

15 Ara | Çelik Haberler

Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatları 2025’in Eylül ayında %8,3 yükseldi

13 Kas | Çelik Haberler

Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatları 2025’in Ağustos ayında %10,4 düşüş kaydetti

17 Eki | Çelik Haberler

Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatları 2025’in Temmuz ayında %0,9 yükseldi

19 Eyl | Çelik Haberler

Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatları 2025’in Haziran ayında %2,1 düştü

19 Ağu | Çelik Haberler

Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatları Mayıs ayında aylık %6,3 arttı

14 Tem | Çelik Haberler

Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatları Nisan ayında aylık %12,2 azaldı

17 Haz | Çelik Haberler

Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatları Mart ayında aylık %20,2 yükseldi

15 May | Çelik Haberler

Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatları Şubat ayında aylık %5 geriledi

14 Nis | Çelik Haberler

Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatları Ocak ayında aylık %8,5 düştü

17 Mar | Çelik Haberler

Pazaryeri Teklifleri

Sıcak Haddelenmiş Paket Sac
Kalınlık:  6 mm
Genişlik:  1.500 mm
Boy:  8.000 mm
S700 MC
NEA METAL SANAYI VE TIC LTD STI.
Teklifi Gör
Sıcak Haddelenmiş Paket Sac
Kalınlık:  8 mm
Genişlik:  1.500 mm
Boy:  12.000 mm
S700 MC
NEA METAL SANAYI VE TIC LTD STI.
Teklifi Gör
Sıcak Haddelenmiş Paket Sac
Kalınlık:  12 mm
Genişlik:  1.500 mm
Boy:  12.000 mm
S700 MC
NEA METAL SANAYI VE TIC LTD STI.
Teklifi Gör




iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis