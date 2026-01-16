Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatları 2025’in Kasım ayında %1,1 azaldı

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %1,1 düşüş ve 2024’ün aynı ayında kaydedilen 598.863 mt’a kıyasla %6,4 artışla 641.634 mt seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu sevkiyatın %73,3’ü iç piyasaya, kalan %26,7’si ise ihracat piyasalarına yapıldı. Kasım ayında ülkenin sıcak sac ve levha üretimi ise aylık %2,8 ve yıllık %18 artışla 672.937 mt oldu.

Bununla birlikte söz konusu ayda ülkenin sıcak şerit sevkiyatı ise aylık %0,4 artış ve yıllık %9,5 düşüşle 1,24 milyon mt seviyesinde yer alırken, sevkiyatın %23’ü iç piyasaya, %77’si ise ihracat piyasalarına sevk edildi. Aynı ayda ülkenin sıcak şerit üretimi aylık %3,7 ve yıllık %9,4 düşüşle 1,21 milyon mt seviyesinde kaydedildi.