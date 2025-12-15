Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatları 2025’in Ekim ayında %2,2 düşüş kaydetti

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatı bu yılın Ekim ayında bir önceki aya kıyasla %2,2 ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 698.499 mt’a kıyasla %8,1 düşüşle 653.103 mt seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu sevkiyatın %72,8’i iç piyasaya, kalan %27,2’si ise ihracat piyasalarına yapıldı. Ekim ayında ülkenin sıcak sac ve levha üretimi ise aylık %3,2 artış ve yıllık %3,4 düşüşle 653.276 mt oldu.

Bununla birlikte söz konusu ayda ülkenin sıcak şerit sevkiyatı ise aylık %4,5 ve yıllık %6,2 artışla 1,26 milyon mt seviyesinde yer alırken, sevkiyatın %23,8’i iç piyasaya, %76,2’si ise ihracat piyasalarına sevk edildi. Aynı ayda ülkenin sıcak şerit üretimi aylık %8,7 ve yıllık %10,4 artışla 1,28 milyon mt seviyesinde kaydedildi.