Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatları 2025’in Ağustos ayında %10,4 düşüş kaydetti

Cuma, 17 Ekim 2025 16:21:50 (GMT+3)

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre Japonya’nın sıcak sac ve levha sevkiyatı bu yılın Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %10,4 düşüş ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 558.889 mt’a kıyasla %7,4 artışla 600.081 mt seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu sevkiyatın %70,7’si iç piyasaya, kalan %29,3’ü ise ihracat piyasalarına yapıldı. Ağustos ayında ülkenin sıcak sac ve levha üretimi ise aylık %4,9 ve yıllık %0,4 düşüşle 633.221 mt oldu.

Bununla birlikte söz konusu ayda ülkenin sıcak şerit sevkiyatı ise aylık %4,9 düşüş ve yıllık %1,4 artışla 1,28 milyon mt seviyesinde yer alırken, sevkiyatın %16,5’i iç piyasaya, %83,5’i ise ihracat piyasalarına sevk edildi. Aynı ayda ülkenin sıcak şerit üretimi aylık %8,8 ve yıllık %7,9 düşüşle 1,26 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


