Japonya’nın ham çelik üretimi Nisan ayında aylık %2 düştü

Perşembe, 23 Mayıs 2024 10:36:18 (GMT+3) | İstanbul

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), ülkenin ham çelik üretiminin bu yılın Nisan ayında aylık %2 ve yıllık %2,5 düşüş göstererek 7,05 milyon mt olduğunu bildirdi.

Söz konusu ayda pik demir üretimi Mart ayına kıyasla %0,1 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %3,1 düşüşle 5,03 milyon mt olarak kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Nisan döneminde ham çelik üretimi yıllık %1,2 düşüşle 28,51 milyon mt olurken, pik demir üretimi ise yıllık %3,1 gerileyerek 20,42 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Nisan ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir: