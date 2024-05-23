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Japonya’nın ham çelik üretimi Nisan ayında aylık %2 düştü

Perşembe, 23 Mayıs 2024 10:36:18 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), ülkenin ham çelik üretiminin bu yılın Nisan ayında aylık %2 ve yıllık %2,5 düşüş göstererek 7,05 milyon mt olduğunu bildirdi.

Söz konusu ayda pik demir üretimi Mart ayına kıyasla %0,1 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %3,1 düşüşle 5,03 milyon mt olarak kaydedildi.      

Bu yılın Ocak-Nisan döneminde ham çelik üretimi yıllık %1,2 düşüşle 28,51 milyon mt olurken, pik demir üretimi ise yıllık %3,1 gerileyerek 20,42 milyon mt seviyesinde kaydedildi.      

Bu yılın Nisan ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir:      

Ürün      

Nisan 2024 (mt)      

Aylık değişim (%)      

Yıllık değişim (%)      

Sıcak haddelenmiş profil       

380.200      

-11,4      

-11,1   

Çubuk      

672.400    

-3,2    

-6,1  

Filmaşin      

103.400      

-7,7      

-4,3     

Kalın levha      

693.100      

-14,3      

-4,4

Sıcak haddelenmiş geniş şerit       

2.801.100      

-8,1      

-4

Soğuk haddelenmiş geniş şerit      

1.089.800      

-9

+4,4

Galvanizli sac      

651.900      

-11,1   

-3,1     

Kaynaklı boru      

232.900      

-6,9    

-4,8     

Etiketler: Filmaşin Profil Boru Galvanizli Ham Çelik Levha Pik Demir Yassı Ürünler Uzun Ürünler Hammaddeler Borular Japonya Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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