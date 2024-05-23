Japonya’nın ham çelik üretimi Nisan ayında aylık %2 düştü

Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), ülkenin ham çelik üretiminin bu yılın Nisan ayında aylık %2 ve yıllık %2,5 düşüş göstererek 7,05 milyon mt olduğunu bildirdi.
Söz konusu ayda pik demir üretimi Mart ayına kıyasla %0,1 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %3,1 düşüşle 5,03 milyon mt olarak kaydedildi.
Bu yılın Ocak-Nisan döneminde ham çelik üretimi yıllık %1,2 düşüşle 28,51 milyon mt olurken, pik demir üretimi ise yıllık %3,1 gerileyerek 20,42 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
Bu yılın Nisan ayında Japonya’nın ürettiği bazı çelik mamuller aşağıdaki gibidir:
|
Ürün
|
Nisan 2024 (mt)
|
Aylık değişim (%)
|
Yıllık değişim (%)
|
Sıcak haddelenmiş profil
|
380.200
|
-11,4
|
-11,1
|
Çubuk
|
672.400
|
-3,2
|
-6,1
|
103.400
|
-7,7
|
-4,3
|
Kalın levha
|
693.100
|
-14,3
|
-4,4
|
Sıcak haddelenmiş geniş şerit
|
2.801.100
|
-8,1
|
-4
|
Soğuk haddelenmiş geniş şerit
|
1.089.800
|
-9
|
+4,4
|
651.900
|
-11,1
|
-3,1
|
Kaynaklı boru
|
232.900
|
-6,9
|
-4,8