Japonya’nın araç üretimi Ocak-Ekim döneminde %2,3 düştü

Pazartesi, 17 Ocak 2022 12:29:56 (GMT+3) | İstanbul

Japonya Otomobil İmalatçıları Birliği’nden (JAMA) alınan verilere göre, geçtiğimiz yıl Ekim ayında Japonya’nın araç üretimi (binek araç, kamyon ve otobüs dahil) yıllık %38,4 düşüşle 515.942 adet seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın ilk 10 ayında ise ülkenin araç üretimi 2020 yılının aynı dönemine kıyasla %2,3 düşerek 6.382.074 adet oldu.

Öte yandan, Ekim ayında Japonya’da araç satışları yıllık %31,3 düşerek 279.341 adet oldu. Satışlar yılın Ocak-Ekim döneminde ise yıllık bazda %1,2 düşerek 3.759.443 adet olarak kaydedildi.

Bununla birlikte Japonya’nın araç ihracatı geçtiğimiz yıl Ekim ayında 2020 yılının aynı ayına göre %40,5 düşüşle 246.175 adet oldu. Geçtiğimiz yılın 10 sekiz ayında ise, ülkeden yapılan araç ihracatı yıllık bazda %4 artarak 3.094.821 adet oldu.