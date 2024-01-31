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Toyota’nın küresel üretimi ve satışları 2023’te rekor seviyelere çıktı

Çarşamba, 31 Ocak 2024 11:42:06 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya merkezli otomobil üreticisi Toyota Motor Corporation küresel araç üretimini geçtiğimiz yılın Aralık ayında %15,4 artışla 802.390 adet olarak açıkladı. Aralık ayında şirketin yurt içi üretimi yıllık %22,2 artışla 270.802 adet olurken, şirketin yurt dışında gerçekleştirdiği üretim yıllık %12,2 artışla 531.588 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Toyota’nın küresel araç satışları yıllık %12,1 artışla 940.674 adet oldu.

Yılın tamamında ise şirketin küresel araç üretimi yıllık bazda %11,1 artışla 10.033.171 adet seviyesine yükselirken, küresel araç satışları yıllık %7,7 artışla 10.307.395 seviyesinde yer aldı. Aralık ayı ve 2023 yılında şirketin üretimi ve satışları rekor seviyelere yükseldi.


Etiketler: Japonya Uzak Doğu Otomotiv Üretim 

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