Toyota’nın küresel üretimi ve satışları 2023’te rekor seviyelere çıktı

Çarşamba, 31 Ocak 2024 11:42:06 (GMT+3) | İstanbul

Japonya merkezli otomobil üreticisi Toyota Motor Corporation küresel araç üretimini geçtiğimiz yılın Aralık ayında %15,4 artışla 802.390 adet olarak açıkladı. Aralık ayında şirketin yurt içi üretimi yıllık %22,2 artışla 270.802 adet olurken, şirketin yurt dışında gerçekleştirdiği üretim yıllık %12,2 artışla 531.588 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Toyota’nın küresel araç satışları yıllık %12,1 artışla 940.674 adet oldu.

Yılın tamamında ise şirketin küresel araç üretimi yıllık bazda %11,1 artışla 10.033.171 adet seviyesine yükselirken, küresel araç satışları yıllık %7,7 artışla 10.307.395 seviyesinde yer aldı. Aralık ayı ve 2023 yılında şirketin üretimi ve satışları rekor seviyelere yükseldi.