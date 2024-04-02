Toyota’nın küresel araç üretimi 14 aylık artışın ardından Şubat’ta düştü

Japonya merkezli otomobil üreticisi Toyota Motor Corporation, küresel araç üretiminin bu yıl Şubat ayında %2,6 düşüşle 737.178 adet seviyesine gerileyerek 14 aydır ilk düşüşünü kaydettiğini açıkladı. Şubat ayında şirketin yurt içi üretimi yıllık %12,9 düşüşle 246.447 adet olurken, yurt dışında gerçekleştirdiği üretim yıllık %3,5 artarak 490.731 adet seviyesinde yer aldı. Şirketin yurt dışında gerçekleştirdiği üretimdeki artış, art arda beşinci aylık büyüme oldu.
Söz konusu ayda Toyota’nın küresel araç satışları yıllık %6,9 düşüşle 719.630 adet olarak gerçekleşti.
Yılın Ocak-Şubat döneminde ise şirketin küresel araç üretimi yıllık bazda %2,2 artışla 1.477.510 adet seviyesine yükselirken, küresel araç satışları yıllık %1,4 artışla 1.504.157 seviyesinde yer aldı.