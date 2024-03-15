Japonya’nın araç üretimi 2023 yılında %14,8 arttı

Japonya Otomobil İmalatçıları Birliği’nden (JAMA) alınan verilere göre, ülkenin araç üretimi (binek araç, kamyon ve otobüs dahil) geçtiğimiz yılın Aralık ayında yıllık %6 artışla 741.457 adet seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yıl ülkenin araç üretimi 2022 yılına kıyasla %14,8 artarak 8.998.538 adet oldu.
Aralık ayında ülkede araç satışları yıllık %5,4 artarak 362.839 adet seviyesine çıkarken, satışlar 2023 yılında ise yıllık %13,7 artışla 4.779.086 adet seviyesinde kaydedildi.
Bununla birlikte araç ihracatı Aralık ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %21,2 artışla 432.532 adet seviyesinde yer aldı. 2023 yılında ülkeden yapılan araç ihracatı yıllık %15,9 artışla 4.422.682 adet seviyesine yükseldi.