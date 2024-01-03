Japonya’nın araç üretimi Ocak-Ekim döneminde %16,2 arttı

Japonya Otomobil İmalatçıları Birliği’nden (JAMA) alınan verilere göre, ülkenin araç üretimi (binek araç, kamyon ve otobüs dahil) geçtiğimiz yılın Ekim ayında yıllık %11,9 artışla 818.358 adet seviyesinde yer aldı. Bu yılın Ocak-Ekim döneminde ülkenin araç üretimi geçtiğimiz yılının aynı dönemine kıyasla %16,2 artarak 7.400.608 adet oldu.
Ekim ayında ülkede araç satışları yıllık %10,7 artarak 397.672 adet seviyesine çıkarken, satışlar yılın ilk on ayında ise yıllık %15,1 artışla 4.005.158 adet seviyesinde kaydedildi.
Bununla birlikte araç ihracatı Ekim ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %21,7 artışla 403.899 adet seviyesinde yer aldı. Ocak-Ekim döneminde ise ülkeden yapılan araç ihracatı yıllık %16,4 artışla 3.590.559 adet seviyesine yükseldi.