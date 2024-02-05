Japonya’nın araç üretimi Ocak-Kasım döneminde %15,7 arttı

Pazartesi, 05 Şubat 2024 12:27:27 (GMT+3) | İstanbul

Japonya Otomobil İmalatçıları Birliği’nden (JAMA) alınan verilere göre, ülkenin araç üretimi (binek araç, kamyon ve otobüs dahil) geçtiğimiz yılın Kasım ayında yıllık %15,7 artışla 857.051 adet seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın Ocak-Kasım döneminde ülkenin araç üretimi 2022 yılının aynı dönemine kıyasla %15,7 artarak 8.257.081 adet oldu.

Kasım ayında ülkede araç satışları yıllık %9 artarak 411.089 adet seviyesine çıkarken, satışlar yılın ilk on bir ayında ise yıllık %14,5 artışla 4.416.247 adet seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte araç ihracatı Kasım ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %7,45 artışla 399.591 adet seviyesinde yer aldı. Ocak-Kasım döneminde ise ülkeden yapılan araç ihracatı yıllık %15,4 artışla 3.990.150 adet seviyesine yükseldi.