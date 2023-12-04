Japonya’nın araç üretimi Ocak-Eylül döneminde %16 arttı

Japonya Otomobil İmalatçıları Birliği’nden (JAMA) alınan verilere göre, ülkenin araç üretimi (binek araç, kamyon ve otobüs dahil) bu yılın Eylül ayında yıllık %10,9 artışla 840.648 adet seviyesinde yer aldı. Bu yılın Ocak-Eylül döneminde ülkenin araç üretimi geçtiğimiz yılının aynı dönemine kıyasla %16 artarak 6.582.250 adet oldu.
Eylül ayında ülkede araç satışları yıllık %10,7 artarak 437.493 adet seviyesine çıkarken, satışlar yılın ilk dokuz ayında ise yıllık %15,6 artışla 3.607.486 adet seviyesinde kaydedildi.
Bununla birlikte araç ihracatı Eylül ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %11,6 artışla 411.833 adet seviyesinde yer aldı. Ocak-Eylül döneminde ise ülkeden yapılan araç ihracatı yıllık %15,8 artışla 3.186.660 adet seviyesine yükseldi.