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Japonya’nın araç üretimi Ocak-Eylül döneminde %16 arttı

Pazartesi, 04 Aralık 2023 11:55:59 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya Otomobil İmalatçıları Birliği’nden (JAMA) alınan verilere göre, ülkenin araç üretimi (binek araç, kamyon ve otobüs dahil) bu yılın Eylül ayında yıllık %10,9 artışla 840.648 adet seviyesinde yer aldı. Bu yılın Ocak-Eylül döneminde ülkenin araç üretimi geçtiğimiz yılının aynı dönemine kıyasla %16 artarak 6.582.250 adet oldu.

Eylül ayında ülkede araç satışları yıllık %10,7 artarak 437.493 adet seviyesine çıkarken, satışlar yılın ilk dokuz ayında ise yıllık %15,6 artışla 3.607.486 adet seviyesinde kaydedildi. 

Bununla birlikte araç ihracatı Eylül ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %11,6 artışla 411.833 adet seviyesinde yer aldı. Ocak-Eylül döneminde ise ülkeden yapılan araç ihracatı yıllık %15,8 artışla 3.186.660 adet seviyesine yükseldi.


Etiketler: Japonya Uzak Doğu Otomotiv Üretim İth/ihr İstatistikleri 

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