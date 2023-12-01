Toyota’nın küresel üretimi ve satışları güçlü talep sayesinde Ekim’de rekor seviyeye çıktı

Cuma, 01 Aralık 2023 10:15:41 (GMT+3) | İstanbul

Japonya merkezli otomobil üreticisi Toyota Motor Corporation küresel araç üretiminin bu yıl Ekim ayında %16,7 artışla 900.285 adet olarak açıkladı. Ekim ayında şirketin yurt içi üretimi yıllık %39,2 artışla 282.695 adet olurken, şirketin yurt dışında gerçekleştirdiği üretim yıllık %8,7 artışla 617.590 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Toyota’nın küresel araç satışları yıllık %7 artışla 890.241 adet oldu. Ekim ayında şirketin küresel satışları ve üretimi Kuzey Amerika ile Avrupa’daki güçlü talep sayesinde rekor seviyelere ulaştı.

Yılın Ocak-Ekim döneminde ise şirketin küresel araç üretimi yıllık bazda %10,8 artışla 8.304.495 adet seviyesine yükselirken, küresel araç satışları yıllık %6,7 artışla 8.461.974 seviyesinde yer aldı.