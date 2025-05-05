Japonya’nın araç üretimi Ocak-Şubat döneminde %18,4 arttı

Japonya Otomobil İmalatçıları Birliği’nden (JAMA) alınan verilere göre bu yılın Şubat ayında ülkenin araç üretimi (binek araç, kamyon ve otobüs dahil) yıllık %18,8 artışla 732.798 adet seviyesinde yer aldı. Bu yılın Ocak-Şubat döneminde ülkenin araç üretimi 2024 yılının aynı dönemine kıyasla %18,4 artarak 1.414.542 adet oldu.
Şubat ayında ülkede araç satışları yıllık %18,7 artışla 409.348 adet seviyesine yükselirken, satışlar yılın ilk iki ayında ise yıllık %15,5 artışla 785.606 adet seviyesinde kaydedildi.
Bununla birlikte araç ihracatı Şubat ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %3 artışla 360.794 adet seviyesinde yer aldı. Ocak-Şubat döneminde ise ülkeden yapılan araç ihracatı yıllık %2,5 artışla 661.357 adet seviyesine yükseldi.