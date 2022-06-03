Japonya’nın araç üretimi Ocak-Mart döneminde %13,3 düştü

Cuma, 03 Haziran 2022 16:07:03 (GMT+3) | İstanbul

Japonya Otomobil İmalatçıları Birliği’nden (JAMA) alınan verilere göre, bu yılın Mart ayında Japonya’nın araç üretimi (binek araç, kamyon ve otobüs dahil) yıllık %17,3 düşüşle 719.354 adet seviyesinde yer aldı. Bu yılın Ocak-Mart döneminde ise ülkenin araç üretimi 2021 yılının aynı dönemine kıyasla %13,3 düşerek 1.960.009 adet oldu.

Öte yandan Mart ayında Japonya’da araç satışları yıllık %16,3 düşerek 512.862 adet oldu. Satışlar yılın ilk üç ayında ise yıllık bazda %16,2 düşerek 1.197.229 adet olarak kaydedildi.

Bununla birlikte Japonya’nın araç ihracatı bu yılın Mart ayında 2021 yılının aynı ayına göre %18,7 düşüşle 321.457 adet oldu. Ocak-Mart döneminde ise ülkeden yapılan araç ihracatı yıllık bazda %12,9 düşerek 903.358 adet oldu.