Japonya’nın araç üretimi Ocak-Kasım döneminde %8,5 düştü

Japonya Otomobil İmalatçıları Birliği’nden (JAMA) alınan verilere göre geçtiğimiz yılın Kasım ayında ülkenin araç üretimi (binek araç, kamyon ve otobüs dahil) yıllık %13,7 düşüşle 738.897 adet seviyesinde yer aldı. Ocak-Kasım döneminde ülkenin araç üretimi 2023 yılının aynı dönemine kıyasla %8,5 düşerek 7.556.636 adet oldu.
Kasım ayında ülkede araç satışları yıllık %5,2 düşüşle 389.529 adet seviyesine çıkarken, satışlar yılın ilk 11 ayında ise yıllık %7,3 düşüşle 4.091.708 adet seviyesinde kaydedildi.
Bununla birlikte araç ihracatı Kasım ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %8,1 düşüşle 366.938 adet seviyesinde yer aldı. Ocak-Kasım döneminde ise ülkeden yapılan araç ihracatı yıllık %4,3 düşüşle 3.817.475 adet seviyesine indi.