 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Japonya’nın...

Japonya’nın araç üretimi Ocak-Kasım döneminde %8,5 düştü

Salı, 04 Şubat 2025 15:55:48 (GMT+3)   |   İstanbul

Japonya Otomobil İmalatçıları Birliği’nden (JAMA) alınan verilere göre geçtiğimiz yılın Kasım ayında ülkenin araç üretimi (binek araç, kamyon ve otobüs dahil) yıllık %13,7 düşüşle 738.897 adet seviyesinde yer aldı. Ocak-Kasım döneminde ülkenin araç üretimi 2023 yılının aynı dönemine kıyasla %8,5 düşerek 7.556.636 adet oldu.

Kasım ayında ülkede araç satışları yıllık %5,2 düşüşle 389.529 adet seviyesine çıkarken, satışlar yılın ilk 11 ayında ise yıllık %7,3 düşüşle 4.091.708 adet seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte araç ihracatı Kasım ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %8,1 düşüşle 366.938 adet seviyesinde yer aldı. Ocak-Kasım döneminde ise ülkeden yapılan araç ihracatı yıllık %4,3 düşüşle 3.817.475 adet seviyesine indi.


Etiketler: Japonya Uzak Doğu Otomotiv Üretim 

Benzer Haber ve Analizler

Toyota’nın küresel araç üretimi 2024 yılında %3,9 düştü

30 Oca | Çelik Haberler

Japonya’nın araç üretimi Ocak-Ekim döneminde %7,9 düştü

06 Oca | Çelik Haberler

Toyota’nın küresel araç üretimi Kasım ayında %6,2 azaldı

27 Ara | Çelik Haberler

Japonya’nın araç üretimi Ocak-Eylül döneminde %8,9 düştü

02 Ara | Çelik Haberler

Toyota’nın küresel araç üretimi Ekim ayında arka arkaya dokuzuncu defa geriledi

29 Kas | Çelik Haberler

Japonya’nın araç üretimi Ocak-Ağustos döneminde %8,8 düştü

04 Kas | Çelik Haberler

Toyota’nın araç üretimi Eylül’de sekizinci kez düştü

31 Eki | Çelik Haberler

Japonya’nın araç üretimi Ocak-Temmuz döneminde %7,9 düştü

02 Eki | Çelik Haberler

Toyota’nın küresel araç üretimi ve satışları Ağustos’ta düştü

02 Eki | Çelik Haberler

Japonya’nın araç üretimi Ocak-Haziran döneminde %10 düştü

06 Eyl | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis