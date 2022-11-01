Japonya’nın araç üretimi Ocak-Ağustos döneminde %9,5 azaldı

Salı, 01 Kasım 2022 11:12:14 (GMT+3) | İstanbul

Japonya Otomobil İmalatçıları Birliği’nden (JAMA) alınan verilere göre, Japonya’nın araç üretimi (binek araç, kamyon ve otobüs dahil) bu yılın Ağustos ayında yıllık %21,6 artışla 584.291 adet seviyesinde yer aldı. Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde ise ülkenin araç üretimi 2021 yılının aynı dönemine kıyasla %9,5 düşerek 4.917.289 adet oldu.

Ağustos ayında ülkede araç satışları yıllık %9,3 düşerek 290.042 adet olurken, satışlar yılın ilk sekiz ayında ise yıllık %13,8 düşüşle 2.725.555 adet seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte araç ihracatı bu yılın Ağustos ayında, 2021 yılının aynı ayına kıyasla %16,5 artışla 293.765 adet seviyesinde yer aldı. Ocak-Ağustos döneminde ise ülkeden yapılan araç ihracatı yıllık %10 düşerek 2.383.371 adet oldu.