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Japonya’nın araç üretimi birinci çeyrekte %12,2 arttı

Çarşamba, 04 Haziran 2025 14:54:47 (GMT+3)   |   İstanbul

Japonya Otomobil İmalatçıları Birliği’nden (JAMA) alınan verilere göre bu yılın Mart ayında ülkenin araç üretimi (binek araç, kamyon ve otobüs dahil) yıllık %1,9 artışla 724.336 adet seviyesinde yer aldı. Bu yılın Ocak-Mart döneminde ülkenin araç üretimi 2024 yılının aynı dönemine kıyasla %12,2 artarak 2.138.878 adet oldu.

Mart ayında ülkede araç satışları yıllık %10,7 artışla 499.746 adet seviyesine yükselirken, satışlar yılın ilk üç ayında ise yıllık %13,6 artışla 1.285.352 adet seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte araç ihracatı Mart ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %3,2 artışla 359.797 adet seviyesinde yer aldı. Ocak-Mart döneminde ise ülkeden yapılan araç ihracatı yıllık %2,7 artışla 1.021.154 adet seviyesine yükseldi.


Etiketler: Japonya Uzak Doğu Otomotiv Üretim 

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