Japonya’nın araç üretimi 2025’in Ocak-Nisan döneminde %10 yükseldi

Japonya Otomobil İmalatçıları Birliği’nden (JAMA) alınan verilere göre bu yılın Nisan ayında ülkenin araç üretimi (binek araç, kamyon ve otobüs dahil) yıllık %3,4 artışla 668.785 adet seviyesinde yer aldı. Bu yılın Ocak-Nisan döneminde ülkenin araç üretimi 2024 yılının aynı dönemine kıyasla %10 artarak 2.807.663 adet oldu.
Nisan ayında ülkede araç satışları yıllık %10,4 artışla 342.878 adet seviyesine yükselirken, satışlar yılın ilk dört ayında ise yıllık %12,9 artışla 1.628.230 adet seviyesinde kaydedildi.
Bununla birlikte araç ihracatı Nisan ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %25,2 düşüşle 353.979 adet seviyesinde yer aldı. Ocak-Nisan döneminde ise ülkeden yapılan araç ihracatı yıllık %27,2 düşüşle 1.375.133 adet seviyesine geriledi.