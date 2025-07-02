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Japonya’nın araç üretimi 2025’in Ocak-Nisan döneminde %10 yükseldi

Çarşamba, 02 Temmuz 2025 16:57:13 (GMT+3)   |   İstanbul

Japonya Otomobil İmalatçıları Birliği’nden (JAMA) alınan verilere göre bu yılın Nisan ayında ülkenin araç üretimi (binek araç, kamyon ve otobüs dahil) yıllık %3,4 artışla 668.785 adet seviyesinde yer aldı. Bu yılın Ocak-Nisan döneminde ülkenin araç üretimi 2024 yılının aynı dönemine kıyasla %10 artarak 2.807.663 adet oldu.

Nisan ayında ülkede araç satışları yıllık %10,4 artışla 342.878 adet seviyesine yükselirken, satışlar yılın ilk dört ayında ise yıllık %12,9 artışla 1.628.230 adet seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte araç ihracatı Nisan ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %25,2 düşüşle 353.979 adet seviyesinde yer aldı. Ocak-Nisan döneminde ise ülkeden yapılan araç ihracatı yıllık %27,2 düşüşle 1.375.133 adet seviyesine geriledi.


Etiketler: Japonya Uzak Doğu Otomotiv Üretim 

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