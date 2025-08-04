Japonya’nın araç üretimi 2025’in Ocak-Mayıs döneminde %7,5 arttı

Japonya Otomobil İmalatçıları Birliği’nden (JAMA) alınan verilere göre bu yılın Mayıs ayında ülkenin araç üretimi (binek araç, kamyon ve otobüs dahil) yıllık %2 düşüşle 637.918 adet seviyesinde yer aldı. Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde ülkenin araç üretimi 2024 yılının aynı dönemine kıyasla %7,5 artarak 3.445.581 adet oldu.
Mayıs ayında ülkede araç satışları yıllık %3,7 artışla 324.069 adet seviyesine yükselirken, satışlar yılın ilk beş ayında ise yıllık %11,3 artışla 1.952.299 adet seviyesinde kaydedildi.
Bununla birlikte araç ihracatı Mayıs ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %1,9 artışla 301.456 adet seviyesinde yer aldı. Ocak-Mayıs döneminde ise ülkeden yapılan araç ihracatı yıllık %1,3 artışla 1.676.589 adet seviyesine yükseldi.