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Japonya’nın araç üretimi 2021’de %2,7 düştü

Cuma, 11 Mart 2022 14:20:44 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya Otomobil İmalatçıları Birliği’nden (JAMA) alınan verilere göre, geçtiğimiz yılın Aralık ayında Japonya’nın araç üretimi (binek araç, kamyon ve otobüs dahil) yıllık %5,5 düşüşle 710.070 adet seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın tamamında ise ülkenin araç üretimi 2020 yılına kıyasla %2,7 düşerek 7.846.958 adet oldu.

Öte yandan Aralık ayında Japonya’da araç satışları yıllık %11,4 düşerek 336.442 adet oldu. Satışlar yılın tamamında ise yıllık bazda %3,2 düşerek 4.448.340 adet olarak kaydedildi.

Bununla birlikte Japonya’nın araç ihracatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında 2020 yılının aynı ayına göre %3 artışla 381.925 adet oldu. 2021 yılının tamamında ise ülkeden yapılan araç ihracatı yıllık bazda %2,1 artarak 3.818.910 adet oldu.


Etiketler: üretim  otomotiv  Uzak Doğu  Japonya  |  benzer haberler »

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