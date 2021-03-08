Japonya’nın araç üretimi 2020’de %16,7 düştü

Pazartesi, 08 Mart 2021 14:03:40 (GMT+3) | İstanbul

Japonya Otomobil İmalatçıları Birliği’nden (JAMA) alınan verilere göre, geçtiğimiz yılın Aralık ayında Japonya’nın araç üretimi (binek araç, kamyon ve otobüs dahil) yıllık %3,6 artışla 751.629 adet seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın tamamında ise ülkenin araç üretimi 2019 yılına kıyasla %16,7 düşerek 8.067.943 adet oldu.

Öte yandan, Aralık ayında Japonya’da araç satışları yıllık %10,1 artarak 379.896 adet oldu. Satışlar yılın tamamında ise yıllık bazda %11,5 düşerek 4.598.615 adet olarak kaydedildi.

Bununla birlikte Japonya’nın araç ihracatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında 2019 yılının aynı ayına göre %7,2 düşüşle 370.651 adet oldu. 2020 yılının tamamında ise, ülkeden yapılan araç ihracatı yıllık bazda %22,3 düşerek 3.740.832 adet oldu.