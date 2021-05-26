Japonya’da sanayi üretimi Mart ayında aylık %2,2 arttı

Çarşamba, 26 Mayıs 2021 10:30:51 (GMT+3) | İstanbul

Japonya’nın Maliye, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (METI) tarafından yayınlanan ön verilere göre, bu yılın Mart ayında, Japonya’nın mevsimsel etkilerden arındırılmış sanayi üretim endeksi, bir önceki aya göre %2,2 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %4 arttı.

Bununla birlikte, bu yıl Mart ayında Japonya’nın mevsimsel etkilerden arındırılmış demir çelik üretimi önceki aya göre %5,4 artış ve yıllık %0,4 düşüş gösterdi. Aynı ayda, Japonya’nın demir çelik sevkiyatında aylık %1,5 ve demir çelik stoklarında aylık %0,1 artış kaydedildi.

Bakanlığın Üretim Tahmini Raporu’na göre, Japonya’da bu yılın Nisan ayında endüstriyel üretimin aylık %8,4 artması ve Mayıs ayında aylık %4,3 düşmesi bekleniyor. Demir-çelik üretiminin ise Nisan ayında aylık %3,4 düşeceği ve Mayıs ayında aylık %1,5 artacağı tahmin ediliyor.