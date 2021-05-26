﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Japonya’da sanayi üretimi Mart ayında aylık %2,2 arttı

Çarşamba, 26 Mayıs 2021 10:30:51 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya’nın Maliye, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (METI) tarafından yayınlanan ön verilere göre, bu yılın Mart ayında, Japonya’nın mevsimsel etkilerden arındırılmış sanayi üretim endeksi, bir önceki aya göre %2,2 ve bir önceki yılın aynı ayına göre %4 arttı.

Bununla birlikte, bu yıl Mart ayında Japonya’nın mevsimsel etkilerden arındırılmış demir çelik üretimi önceki aya göre %5,4 artış ve yıllık %0,4 düşüş gösterdi. Aynı ayda, Japonya’nın demir çelik sevkiyatında aylık %1,5 ve demir çelik stoklarında aylık %0,1 artış kaydedildi.

Bakanlığın Üretim Tahmini Raporu’na göre, Japonya’da bu yılın Nisan ayında endüstriyel üretimin aylık %8,4 artması ve Mayıs ayında aylık %4,3 düşmesi bekleniyor. Demir-çelik üretiminin ise Nisan ayında aylık %3,4 düşeceği ve Mayıs ayında aylık %1,5 artacağı tahmin ediliyor.


Etiketler: Japonya  Uzak Doğu  üretim  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

24  May

Japonya’nın soğuk sac ve şerit sevkiyatı Mart’ta aylık %17,1 arttı
21  May

Jiangsu Changbao Pleasant Steel Pipe yeni hattında ilk dikişsiz boru üretimini gerçekleştirdi
17  May

Japonya’ya verilen gemi siparişleri Nisan ayında artış gösterdi
03  May

Japonya’nın hurda ihracatı Ocak-Mart döneminde %22,1 düştü 
30  Nis

Japonya’da sanayi üretimi Şubat ayında aylık %2,1 düştü