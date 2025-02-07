Japonya, Hindistan’ın çelik ithalatına getirmeyi planladığı koruma vergisinden muaf tutulmak istiyor

Hindistan hükümetine yakın kaynaklar, hafta başında Yeni Delhi’de düzenlenen Hindistan-Japonya Çelik Diyaloğu toplantısının üçüncü ayağında Japonya’nın Hindistan hükümetinin çelik ithalatına getirmeyi planladığı %25 oranındaki koruma vergisinden muaf tutulma yönünde bir talebi olduğunu belirtti.

Hükümet ve sektör yetkililerinden oluşan Japon heyet, Japonya çıkışlı çelik ürünlerinin Hindistan’ın yüksek performanslı çelik talebini karşılama bakımından önemli olduğunu, ayrıca bu talebin miktar ve kalite bakımından yerel üretimle karşılanamayacağını ifade etti.

Heyet tarafından yapılan sunumda, Japonya çıkışlı çeliğin Hint tüketiciler açısından önemine değinildi ve Japonya’nın vergilerden muaf tutulması istendi. Bununla birlikte Japonya’nın Hindistan Büyükelçiliği ile Japonya Demir ve Çelik Federasyonunun Hindistan Ticaret ve Çelik Bakanlıklarına ulaşarak çelik ithalatına vergi getirilmemesi çağrısında bulunduğu hatırlatıldı.

Öte yandan çelik ithalatına koruma vergisi getirilecekse vergi oranının menşesi fark etmeksizin sabit tutulmasından ziyade ülke özelinde yapılması gerektiği savunuldu.

2024-25 mali yılının Nisan-Aralık döneminde Hindistan’ın çelik ithalatının %79’unu Çin, Japonya ve Güney Kore oluşturdu. Serbest ticaret anlaşmaları kapsamında Japonya ve Güney Kore’den ithal çelik vergiye tabi tutulmadı.

Bununla birlikte görüşmelerde her iki taraf da iş birliğinin artırılması ve çelik sektöründe stratejik ilişkilerin güçlendirilmesi konusundaki taahhütlerini yineledi.

Ayrıca Japon heyet, Hindistan’da yeni çelik teknolojilerine yönelik yatırımlara desteğini sürdüreceğinin sözünü verdi. Buna karşılık Hindistan, diyalog çerçevesinde Japon şirketlerin ticaretini kolaylaştıracak adımlar atacağını kaydetti.