Japonya ABD’den vergi indirimi aldı, 550 milyar $ yatırım sözü verdi

Japonya, karşılıklı vergiler konusunda ABD ile anlaşmaya vararak son dönemlerin en önemli iki anlaşmalarından birine imza attı. ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ABD’nin Japonya’dan ithal tüm ürünler için uyguladığı vergilerin %25’ten %15’e düşürüleceğini duyurdu. Anlaşmanın, otomotiv ve imalat sektörleri üzerinde kapsamlı etkileri olacak.

Başkan Trump, anlaşmayı “Japonya ile yapılan en büyük anlaşma” olarak nitelendirerek anlaşmanın ölçeğine ve ekonomik etkisine dikkat çekti.

Vergi indirimleri otomotiv ve imalat sektörlerini hedefliyor

Karşılıklı vergi oranlarında yapılan düzenlemeler başta otomobil ve otomobil parçaları olmak üzere Japonya’dan ithal pek çok ürün grubunu kapsayacak.

ABD, Nisan ayından bu yana otomotiv ithalatına %25 vergi uyguluyor. Yeni vergi indirimi, Japon otomobil üreticilerine ABD pazarında yeniden rekabet avantajı sağlayacak.

Japonya’dan ABD’ye 550 milyar $’lık yatırım

Anlaşma kapsamında Japonya, ABD’ye 550 milyar $’lık büyük ölçekli yatırım yapma ve bu yatırımlardan elde edilen kârın %90’ını ABD ekonomisinde tutma sözü verdi. Yatırımların yüz binlerce istihdam yaratması bekleniyor. Yatırımın ölçeği, Japonya’nın ABD ile ekonomik bağlarını karşılıklı fayda sağlayacak şekilde derinleştirmeye yönelik uzun vadeli taahhüdünü gösteriyor.

Ticaret müzakereleri ve vergiler

Japonya ile imzalanan anlaşma öncesinde ABD, son dönemlerde karşılıklı vergilere ilişkin birçok ülke ile müzakereler gerçekleştirdi. Ayrıca Trump, karşılıklı vergilerin yürürlüğe gireceği tarihi 9 Temmuz’dan 1 Ağustos’a erteledi ve diğer ülkelere benzer anlaşmalar yapmaları için zaman tanıdı. Anlaşma sağlanan ülkeler arasında Endonezya, İngiltere Çin ve Vietnam yer alıyor.

Ayrıca müzakere yapılmaması halinde 1 Ağustos tarihi itibarıyla Kanada, Meksika ve Brezilya için karşılıklı vergi oranları sırasıyla %35, %30 ve %50 seviyelerine çıkarılacak.