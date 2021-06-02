Japon otomobil üreticilerinin üretimi Nisan’da %124,6 arttı

Çarşamba, 02 Haziran 2021 17:26:17 (GMT+3) | İstanbul

Japonya’nın önde gelen otomobil üreticileri, bu yılın Nisan ayına ilişkin operasyonel sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Nisan ayında üreticilerin toplam otomobil üretimi yıllık %124,6 artışla 2,06 milyon adede ulaştı.

Başlıca üç üreticinin sonuçlarına göre, Toyota’nın otomobil üretimi bu yıl Nisan ayında yıllık %100,9 artışla 761.459 adet seviyesinde kaydedilirken, şirketin otomobil satışları ise yıllık %103,0 artışla 859.448 adet oldu. Bu yılın Ocak-Nisan döneminde şirket, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %27,8 artışla 3,01 milyon adet otomobil üretirken, otomobil satışları 3,32 milyon adet seviyesinde yer aldı. Nisan ayında şirketin otomobil ihracatı yıllık %39,5 artışla 171.719 adet olurken, ilk dört ayda kaydedilen otomobil ihracatı yıllık %40,4 artışla 630.787 adet seviyesinde yer aldı.

Bu yılın Nisan ayında, Nissan yıllık %87,4 artışla 281.863 adet otomobil üretirken, şirketin otomobil satışları yıllık %65,1 artışla 358.656 adet oldu. Ocak-Nisan döneminde, şirketin otomobil üretimi geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %28,6 artışla 1,34 milyon adet olurken, Nissan söz konusu dönemde yıllık %26 artışla 1,51 milyon adet otomobil satışı gerçekleştirdi. Söz konusu ayda Nissan’ın otomobil ihracatı yıllık %204,5 artışla 33.564 adet olurken, yılın ilk dört ayında şirketin otomobil ihracatı yıllık %36,4 artışla 139.663 adet seviyesinde yer aldı.

Honda’nın verilerine göre, şirketin Nisan ayındaki otomobil üretimi yıllık %194,8 artışla 414.532 adet olurken, otomobil satışları yıllık %106,2 artışla 47.817 adet olarak kaydedildi. Bu yılın ilk dört ayında, Honda’nın otomobil üretimi yıllık %128,9 artarak 1,49 milyon adet olurken, otomobil satışları yıllık %98,9 artışla 229,659 seviyesinde yer aldı. Şirketin Nisan ayındaki otomobil ihracatı yıllık %73,1 artışla 6.001 adet olurken, yılın ilk dört ayındaki otomobil ihracatı yıllık %45,9 artışla 14.538 adet oldu.