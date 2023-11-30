﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Japon Kurabe Meksika’da otomobil parçası tesisinin açılışını yaptı

Perşembe, 30 Kasım 2023 09:22:21 (GMT+3)   |   San Diego
       

Japonya merkezli Kurabe Co. Holdingi, Meksika’nın Aguascalientes eyaletindeki otomobil parçası tesisinin açılışını yaptı.

Eyalet valisi Jiménez Esquivel sosyal medya üzerinden, “400 yeni iş yaratan ve 14 milyon $ yatırım yapan Kurabe Aguascalientes’teki faaliyetlerine başlıyor,” ifadelerini kullandı.

Vali, net bir tarih vermeden holdingin projenin ikinci aşamasında 1.300 yeni iş imkanı daha yaratacağını belirtti.

Kurabe, Amerika pazarı için otomobil parçası üretmek için kurduğu tesisin inşaatına 2021 yılının Aralık ayında başlamıştı.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika Otomotiv 

Benzer Haber ve Analizler

Meksika’nın otomotiv ihracatının değeri Ekim ayında 17,7 milyar $ oldu

28 Kas | Çelik Haberler

Meksika’da otomobil parçası üretimi Ağustos ayında rekor kırdı

15 Kas | Çelik Haberler

ABD ve Kanada Çin’in Meksika otomotiv sektörüne yaptığı yatırımlara dair kaygılı

14 Kas | Çelik Haberler

Koreli otomobil parçası imalatçısı Meksika’ya 32 milyon $ yatırım yapacak

01 Kas | Çelik Haberler

Meksika’nın otomotiv ihracatının değeri Eylül ayında 16,7 milyar $ oldu

31 Eki | Çelik Haberler

Meksika’nın otomobil ticaretinin değeri Ağustos ayında %14 arttı

25 Eki | Çelik Haberler

POSCO Meksika’da 100 milyon $’lık otomobil motoru tesisinin açılışını yaptı

19 Eki | Çelik Haberler

Çinli otomobil parçası şirketi Tuopu Meksika’ya 700 milyon $ yatırım yapacak

19 Eki | Çelik Haberler

ABD otomotiv sektöründeki grev Meksika’yı etkilemeye devam ediyor

17 Eki | Çelik Haberler

AMDA: Meksika’nın yeni araç satışları 2023 yılında 1,38 milyon adet olacak

10 Eki | Çelik Haberler