Japon Kurabe Meksika’da otomobil parçası tesisinin açılışını yaptı

Japonya merkezli Kurabe Co. Holdingi, Meksika’nın Aguascalientes eyaletindeki otomobil parçası tesisinin açılışını yaptı.
Eyalet valisi Jiménez Esquivel sosyal medya üzerinden, “400 yeni iş yaratan ve 14 milyon $ yatırım yapan Kurabe Aguascalientes’teki faaliyetlerine başlıyor,” ifadelerini kullandı.
Vali, net bir tarih vermeden holdingin projenin ikinci aşamasında 1.300 yeni iş imkanı daha yaratacağını belirtti.
Kurabe, Amerika pazarı için otomobil parçası üretmek için kurduğu tesisin inşaatına 2021 yılının Aralık ayında başlamıştı.