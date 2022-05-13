İzmir PST: Çelik sektörü kapasite yatırımlarına devam ediyor, enerji ve hammadde maliyetleri üreticiyi zorluyor

Cuma, 13 Mayıs 2022 15:41:21 (GMT+3) | İstanbul

Üç yıl aradan sonra 12 Mayıs Perşembe günü MMK Metalürji ana sponsorluğunda İzmir TMMOB Mimarlar Odası’nda 400’e yakın kişinin kayıt yaptırdığı SteelOrbis Piyasa Sohbetleri toplantısında yeni kapasite yatırımları, piyasadaki son gelişmeler ve çelik piyasasının geleceğine yönelik beklentiler konuşuldu. Toplantıya sponsor olan diğer firmalar ise Tatçelik, CIEC, Galva Metal ve Küçükbakırcı oldu.

SteelOrbis Genel Müdürü Murat Eryılmaz’ın açılış konuşmasının ardından, MMK Metalürji Pazarlama ve Müşteri Teknik Hizmetler Müdürü Gökhan Ağca şirketin kapasite bilgilerini paylaştığı bir sunum yaptı. MMK Metalürji Hatay ve Kocaeli’de 1-20 mm kalınlık ve 800-1.570 mm genişliğinde olmak üzere yıllık 2,3 milyon mt sıcak sac kapasiteli entegre tesislere sahip. Ayrıca MMK Metalürji’nin 1,2 milyon mt kapasiteli asitleme hattı, toplam 900.000 mt kapasiteli galvanizleme hatları, 400.000 mt kapasiteli boyama hattı ve yaklaşık 1 milyon mt kapasiteli çelik servis merkezleri bulunuyor. Buna ek olarak Ağca şirketin karbon salımını azaltmak ve enerji tasarrufunu artırmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Mesut Özdöl’ün moderatörlüğünde gerçekleşen panelde yatırımlar konusunda konuşan MMK Metalürji Sıcak Satış Müdürü Alper Baloğlu, geçtiğimiz dönemde birçok projenin hayata geçirildiğini ve yeni projelerin de önümüzdeki dönemde tek tek tamamlanacağını beklediğini ifade etti. Geçtiğimiz on yıllık süreçte yatırımların ağırlıklı olarak kaplamalı sac tarafında yapıldığını ve üretim kapasitelerinin ciddi oranda arttığını söyleyen Baloğlu, son 3-4 yıllık dönemde yatırımların sıcak sac tarafında yoğunlaştığını belirtti. Çolakoğlu ve Habaş gibi mevcut üreticiler kapasite artırımına giderken yeni sıcak sac üreticilerinin de piyasaya dahil olduğunu ifade eden Alper Baloğlu, 2025 yılına kadar toplamda yaklaşık 10 milyon mt ek sıcak sac kapasitesinin devreye girmesinin beklendiğini söyledi. Ayrıca Baloğlu son dönemde Çin’in ihracat iştahının son konjonktürle arttığını ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bu süreci etkileyeceğini söyledi. MMK Metalürji yetkilisi yeşil mutabakat ile ilgili karbonsuz çelik üretiminin sürdürülebilirlik açısından gerekli olduğunu, ancak enerji krizinin baskısıyla fosil yakıtların yeniden kullanılmaya başlayarak süreci yavaşlatabileceğini ifade etti.

Türkiye’nin şu anda büyük bir kaplamalı sac kapasitesine sahip olduğunu söyleyen Tatçelik Satın Alma Direktörü Ayhan Uçar, Avrupa ülkelerinde yok denecek kadar az sayıda yeniden haddeci olduğunu, yatırım açısından Türkiye’nin bu ülkelere fark attığını ifade etti. Tatçelik’in katma değerli ürün üretimini yeni galvanizleme hattıyla desteklediğini belirten Uçar, şirketin üçüncü galvanizleme hattını da devreye alacağını belirtti. Önümüzdeki 5-6 yılda tamamlayıcı yatırımlar yapacak olan Tatçelik yetkilisi bu yatırımların maliyet avantajı yaratarak şirketin piyasaya rekabetçi ürünler sunmasını sağlamasını bekliyor. Fiyatlar açısından ise Uçar, ABD’de faiz oranları artmaya devam ederse fiyatlar üzerinde büyük baskı oluşacağını, Çin’deki kapanmalardan dolayı cevher fiyatlarının Haziran ayına kadar artacağını düşünüyor. Ayhan Uçar kömürden çelik üretimini bırakmaya başlayan batılı ülkelerin bile, doğal gaz fiyatlarının artmasıyla, elektrik üretmek amacıyla kömür kullanmaya başladığını, bu nedenle kömür fiyatlarının düşeceğini düşünmediğini, bu durumun da entegre çelik tesislerinin maliyetlerini artıracağını ifade etti.

Deprem bölgelerinde kentsel dönüşüm nedeniyle uzun mamul ihtiyacının artacağını söyleyen Ege Çelik Yönetim Kurulu Üyesi Mete Bülent Adalı uzun mamul yatırımlarının devam ettiğini ifade etti. Adalı, hurda ve hurda kalitesi açısından ise yassı ve uzun mamul kapasite artışlarıyla Türkiye’nin hurdaya olan bağımlılığının sorun yaratabileceğini belirtti. Mete Adalı bu sıkıntı karşısında cevherden çelik üretimi yapılabileceğini, böylece kalite ve hammadde dengesinin sağlanabileceğini söyledi. 232. Madde vergilerine yönelik Japonya ve İngiltere ile yapılan anlaşmalara değinen Adalı, ABD’nin Türkiye ile anlaşma yapmak için bir karşılık isteyeceğini belirtti. Ayrıca AB’nin Rusya ve Belarus’un kota tonajlarını koruma önlemine tabi olan diğer ihracatçı ülkelere dağıtmasının Türkiye için bir avantaj yarattığını söyleyen Mete Adalı, Ukrayna’nın üretim yapamadığı için dağıtılan kotadan faydalanamadığını, birkaç ay içerisinde Ukrayna’nın kota tonajlarının da diğer ülkelere dağıtılabileceğini ifade etti. Fiyatlar açısından ise Adalı, bugün hurda ve cevher fiyatları arasındaki farkın yüksek fırınların avantajına göründüğünü, ancak kömür fiyatlarındaki artışın göz ardı edilmemesi gerektiğini, yükselen kömür fiyatları sayesinde elektrik ark ocaklı tesislerin avantajlı konumlarını koruduğunu belirtti. Mete Adalı, Murat Eryılmaz’ın hurda fiyatlarının gerilemesinde Rusya’nın kütük ihracatındaki düşüşün etkisinin ne kadar süreceğine yönelik sorusuna “Rusya ürün satma ihtiyacı içinde olduğundan fiyatlarını indiriyor, bu da hepimizde fiyatların düşeceği algısını yaratıyor,” şeklinde yanıt verdi.

Ayrıca, Sagam Strateji Danışmanlık Kurucusu Ekonomist Murat Sağman Küresel Piyasalar ve Türkiye Ekonomisi başlıklı sunumunda son zamanlarda en çok merak edilen enflasyon, faizler ve dolar kuruna ilişkin beklentilerini aktardı, seyircilerin sorularını yanıtladı.