İtalya’nın ham çelik üretimi Eylül ayında daha da düştü

İtalya Çelik Üreticileri Birliği Federacciai tarafından yayımlanan verilere göre toplam ham çelik üretimi bu yılın Eylül ayında yıllık %8,4 düşüşle 1,8 milyon mt seviyesinde yer aldı. Öte yandan yılın ilk dokuz ayında ham çelik üretimi %5,6 düşüşle 15,1 milyon mt seviyesinde kaydedildi.
|
2024
|
Ham çelik üretimi
|
Ay
|
000/t
|
Yıllık değişim (%)
|
Ocak-Eylül
|
Yıllık değişim (%)
|
Ocak
|
1.645
|
+5,9
|
1.645
|
+5,9
|
Şubat
|
1.824
|
-3,8
|
3.469
|
+0,6
|
Mart
|
1.997
|
-12,9
|
5.376
|
-4,7
|
Nisan
|
1.691
|
-11,1
|
7.067
|
-6,3
|
Mayıs
|
1.884
|
-5,4
|
8.951
|
-6,1
|
Haziran
|
1.852
|
-3
|
10.803
|
-5,6
|
Temmuz
|
1.689
|
-3,7
|
12.492
|
-5,3
|
Ağustos
|
1.645
|
+5,9
|
1.645
|
+5,9
|
Eylül
|
1.795
|
-8,4
|
15.051
|
-5,6
Uzun ve yassı mamul üretimlerine bakıldığında, söz konusu ayda uzun mamul üretimi yıllık %5,4 düşüşle 1,1 milyon mt seviyesine gerilerken yassı mamul üretimi yıllık %9,1 düşerek 755.000 mt seviyesinde yer aldı.
Ocak-Eylül döneminde ise uzun ve yassı mamul üretimi sırasıyla yıllık %0,5 artışla ve yıllık %10,3 düşüşle 8,8 milyon mt ve 6,4 milyon mt seviyelerinde yer almaya başladı.