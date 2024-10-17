İtalya’nın ham çelik üretimi Eylül ayında daha da düştü

İtalya Çelik Üreticileri Birliği Federacciai tarafından yayımlanan verilere göre toplam ham çelik üretimi bu yılın Eylül ayında yıllık %8,4 düşüşle 1,8 milyon mt seviyesinde yer aldı. Öte yandan yılın ilk dokuz ayında ham çelik üretimi %5,6 düşüşle 15,1 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

2024 Ham çelik üretimi Ay 000/t Yıllık değişim (%) Ocak-Eylül Yıllık değişim (%) Ocak 1.645 +5,9 1.645 +5,9 Şubat 1.824 -3,8 3.469 +0,6 Mart 1.997 -12,9 5.376 -4,7 Nisan 1.691 -11,1 7.067 -6,3 Mayıs 1.884 -5,4 8.951 -6,1 Haziran 1.852 -3 10.803 -5,6 Temmuz 1.689 -3,7 12.492 -5,3 Ağustos 1.645 +5,9 1.645 +5,9 Eylül 1.795 -8,4 15.051 -5,6

Uzun ve yassı mamul üretimlerine bakıldığında, söz konusu ayda uzun mamul üretimi yıllık %5,4 düşüşle 1,1 milyon mt seviyesine gerilerken yassı mamul üretimi yıllık %9,1 düşerek 755.000 mt seviyesinde yer aldı.

Ocak-Eylül döneminde ise uzun ve yassı mamul üretimi sırasıyla yıllık %0,5 artışla ve yıllık %10,3 düşüşle 8,8 milyon mt ve 6,4 milyon mt seviyelerinde yer almaya başladı.