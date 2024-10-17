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İtalya’nın ham çelik üretimi Eylül ayında daha da düştü

Perşembe, 17 Ekim 2024 16:56:45 (GMT+3)   |   Brescia
       

İtalya Çelik Üreticileri Birliği Federacciai tarafından yayımlanan verilere göre toplam ham çelik üretimi bu yılın Eylül ayında yıllık %8,4 düşüşle 1,8 milyon mt seviyesinde yer aldı. Öte yandan yılın ilk dokuz ayında ham çelik üretimi %5,6 düşüşle 15,1 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

2024

Ham çelik üretimi

Ay

000/t

Yıllık değişim (%)

Ocak-Eylül

Yıllık değişim (%)

Ocak

1.645

+5,9

1.645

+5,9

Şubat

1.824

-3,8

3.469

+0,6

Mart

1.997

-12,9

5.376

-4,7

Nisan

1.691

-11,1

7.067

-6,3

Mayıs

1.884

-5,4

8.951

-6,1

Haziran

1.852

-3

10.803

-5,6

Temmuz

1.689

-3,7

12.492

-5,3

Ağustos

1.645

+5,9

1.645

+5,9

Eylül

1.795

-8,4

15.051

-5,6

Uzun ve yassı mamul üretimlerine bakıldığında, söz konusu ayda uzun mamul üretimi yıllık %5,4 düşüşle 1,1 milyon mt seviyesine gerilerken yassı mamul üretimi yıllık %9,1 düşerek 755.000 mt seviyesinde yer aldı.

Ocak-Eylül döneminde ise uzun ve yassı mamul üretimi sırasıyla yıllık %0,5 artışla ve yıllık %10,3 düşüşle 8,8 milyon mt ve 6,4 milyon mt seviyelerinde yer almaya başladı.


Etiketler: Ham Çelik İtalya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

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