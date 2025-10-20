İtalya’nın ham çelik üretimi 2025’in Eylül ayında %4,3 artış kaydetti

İtalya Çelik Üreticileri Birliği Federacciai tarafından yayımlanan verilere göre toplam ham çelik üretimi bu yılın Eylül ayında yıllık %4,3 artışla 1,9 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bir önceki ay ham çelik üretimi 821.000 mt seviyesinde kaydedilmişti. Öte yandan Ocak-Eylül döneminde ham çelik üretimi %3,2 artışla 15,5 milyon mt seviyesine yükseldi.
|2025
|Ham çelik üretimi
|Ay
|000/t
|Yıllık değişim
|Ocak-Ağustos
|Yıllık değişim
|Ocak
|1.698
|3,9
|1.698
|3,9
|Şubat
|1.817
|-0,5
|3.515
|1,6
|Mart
|2.044
|7,5
|5.559
|3,7
|Nisan
|1.800
|6,1
|7.359
|4,2
|Mayıs
|1.961
|3,8
|9.320
|4,1
|Haziran
|1.792
|-3,2
|11.112
|2,9
|Temmuz
|1.727
|2,2
|12.839
|2,8
|Ağustos
|821
|7,3
|13.660
|3.1
|Eylül
|1.876
|4,3
|15.536
|3,2
Ürün gruplarına bakıldığında uzun mamul üretimi Eylül ayında yıllık %10 artarak 1,2 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, yassı mamul üretimi 2024 yılının aynı ayına kıyasla %17,2 yükselerek 887.000 mt oldu. Yılın ilk dokuz ayında ise uzun mamul üretimi yıllık %3,5 artışla 9,2 milyon mt ve yassı mamul üretimi yıllık %5,7 artışla 6,8 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.