İtalya’nın ham çelik üretimi 2025’in Eylül ayında %4,3 artış kaydetti

İtalya Çelik Üreticileri Birliği Federacciai tarafından yayımlanan verilere göre toplam ham çelik üretimi bu yılın Eylül ayında yıllık %4,3 artışla 1,9 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bir önceki ay ham çelik üretimi 821.000 mt seviyesinde kaydedilmişti. Öte yandan Ocak-Eylül döneminde ham çelik üretimi %3,2 artışla 15,5 milyon mt seviyesine yükseldi.

2025 Ham çelik üretimi Ay 000/t Yıllık değişim Ocak-Ağustos Yıllık değişim Ocak 1.698 3,9 1.698 3,9 Şubat 1.817 -0,5 3.515 1,6 Mart 2.044 7,5 5.559 3,7 Nisan 1.800 6,1 7.359 4,2 Mayıs 1.961 3,8 9.320 4,1 Haziran 1.792 -3,2 11.112 2,9 Temmuz 1.727 2,2 12.839 2,8 Ağustos 821 7,3 13.660 3.1 Eylül 1.876 4,3 15.536 3,2

Ürün gruplarına bakıldığında uzun mamul üretimi Eylül ayında yıllık %10 artarak 1,2 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, yassı mamul üretimi 2024 yılının aynı ayına kıyasla %17,2 yükselerek 887.000 mt oldu. Yılın ilk dokuz ayında ise uzun mamul üretimi yıllık %3,5 artışla 9,2 milyon mt ve yassı mamul üretimi yıllık %5,7 artışla 6,8 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.