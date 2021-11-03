İtalya’nın araç kayıtları Ekim ayında sertçe düştü

Çarşamba, 03 Kasım 2021 14:37:35 (GMT+3) | Brescia

İtalya Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin araç piyasası, bu yılın Ekim ayında, geçtiğimiz aya kıyasla geriledi. Buna göre, söz konusu ayda, ülkenin araç kayıtları aylık %35,7 düşüşle 101.015 adet seviyesinde yer aldı.

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde, araç kayıtları yıllık %12,7 artışla 1.266.629 adet oldu. 2019 yılıyla kıyaslandığında, araç kayıtlarının yaklaşık 360.000 adet veya %22 azaldığı görüldü.

İtalya Yabancı Araç Üreticileri Birliği (UNRAE), söz konusu duruma ilişkin, “Hükümetin, genellikle acil durum mantığıyla defalarca aldığı anlık önlemler ve çoğunlukla yetersiz kalan ödenekler, otomobil piyasasının toparlanmasına yardımcı olmadı,” açıklamasını yaptı.

Özellikle yarı iletken çip olmak üzere küresel bileşen sıkıntısının devam etmesinin, teslimatların yavaşlamasına neden olması sonucunda söz konusu durum daha da kötüleşti. UNRAE, İtalya’da araç kayıtlarının, bu yıl, 2019 yılına kıyasla %21,7 veya 417.000 adet düşüşle toplamda yaklaşık 1.600.000 adet seviyesinde yer almasını beklediğini belirtti.