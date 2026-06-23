Avrupa’da yeni araç kayıtları 2026’nın Ocak-Mayıs döneminde %4 arttı

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından yayımlanan son verilere göre Avrupa’da yeni araç kayıtları bu yılın Mayıs ayında yıllık %3,2 artışla 955.013 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda yeni araç kayıtları, 2025 yılının Mayıs ayı ile kıyaslandığında İspanya’da %0,8 düşerken, İtalya’da %7,6, Fransa’da %3,7 ve Almanya’da %0,1 artış kaydetti.

Bu yılın ilk beş ayında ise yeni araç kayıtları yıllık %4 yükselerek 4,75 milyon adet seviyesinde kaydedildi. Söz konusu dönemde Fransa’da yeni araç kayıtları yıllık %0,6 düşerken, İtalya’da yıllık %9,4, İspanya’da yıllık %5,8 ve Almanya’da yıllık %3,6 arttı.