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Avrupa'da yeni araç kayıtları 2026'nın ilk yarısında %5,7 arttı

Perşembe, 23 Temmuz 2026 11:10:46 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından yayımlanan son verilere göre Avrupa'da yeni araç kayıtları bu yılın Haziran ayında yıllık %13,6 artışla 1,15 milyon adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda yeni araç kayıtları, 2025 yılının Haziran ayı ile kıyaslandığında Almanya'da %15,7, Fransa'da %11,4, İtalya'da %10,6 ve İspanya'da %7,8 artış kaydetti.

Bu yılın ilk yarısında ise yeni araç kayıtları yıllık %5,7 yükselerek 5,90 milyon adet seviyesinde kaydedildi. Söz konusu dönemde yeni araç kayıtları İtalya'da yıllık %9,5, İspanya'da yıllık %6,2, Almanya'da yıllık %5,8 arttı. Fransa'da yıllık %1,8 arttı.

ElifKefeli
Elif Kefeli
Editör

2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldum. 2021 yılından beri SteelOrbis bünyesinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle karbonsuzlaşma, yeşil çelik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarına odaklanarak demir-çelik sektörüne yönelik haberler ve sektörel içerikler hazırlıyorum.


Etiketler: Fransa İspanya İtalya Almanya Avrupa Birliği Otomotiv 

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