Avrupa'da yeni araç kayıtları 2026'nın ilk yarısında %5,7 arttı

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından yayımlanan son verilere göre Avrupa'da yeni araç kayıtları bu yılın Haziran ayında yıllık %13,6 artışla 1,15 milyon adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda yeni araç kayıtları, 2025 yılının Haziran ayı ile kıyaslandığında Almanya'da %15,7, Fransa'da %11,4, İtalya'da %10,6 ve İspanya'da %7,8 artış kaydetti.

Bu yılın ilk yarısında ise yeni araç kayıtları yıllık %5,7 yükselerek 5,90 milyon adet seviyesinde kaydedildi. Söz konusu dönemde yeni araç kayıtları İtalya'da yıllık %9,5, İspanya'da yıllık %6,2, Almanya'da yıllık %5,8 arttı. Fransa'da yıllık %1,8 arttı.