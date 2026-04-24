Avrupa’da yeni araç kayıtları 2026’nın Ocak-Mart döneminde %4 arttı

Cuma, 24 Nisan 2026 13:58:29 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından yayımlanan son verilere göre Avrupa’da yeni araç kayıtları bu yılın Mart ayında yıllık %12,5 artışla 1,16 milyon adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda yeni araç kayıtları, 2025 yılının Mart ayı ile kıyaslandığında Almanya’da %16, Fransa’da %12,9, İspanya’da %11,7 ve İtalya’da %7,6 artış kaydetti.

Bu yılın ilk üç ayında ise yeni araç kayıtları yıllık %4 yükselerek 2,82 milyon adet seviyesinde kaydedildi. Söz konusu dönemde Fransa’da yeni araç kayıtları yıllık %2,1 düşerken, İtalya’da yıllık %9,2, İspanya’da yıllık %7,6 ve Almanya’da yıllık %5,2 arttı.


