 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Avrupa’da...

Avrupa’da yeni araç kayıtları 2026’nın Ocak-Şubat döneminde %1,2 düştü

Perşembe, 26 Mart 2026 12:24:04 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından yayımlanan son verilere göre Avrupa’da yeni araç kayıtları bu yılın Şubat ayında yıllık %1,4 artışla 865.437 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda yeni araç kayıtları, 2025 yılının Şubat ayı ile kıyaslandığında yalnızca Fransa’da %14,7 düşerken, İtalya’da %14, İspanya’da %7,5 ve Almanya’da %3,8 artış görüldü.

Bu yılın ilk iki ayında ise yeni araç kayıtları yıllık %1,2 azalarak 1,66 milyon adet seviyesinde kaydedildi. Söz konusu dönemde Fransa ve Almanya’da yeni araç kayıtları sırasıyla yıllık %11,1 ve yıllık %1,4 düşerken, İtalya’da yıllık %10,2 ve İspanya’da yıllık %4,6 yükseldi.


Etiketler: Almanya Fransa İtalya İspanya Avrupa Birliği Otomotiv 

iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis